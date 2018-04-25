Годовой доход депутата Николая Котова превысил 2 млн. рублей Политика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №9, члена фракции «Единая Россия» Николай Котова, который также является председателем федерации профсоюзов региона и сопредседателем областного исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), превысил за 2017 год 2 млн. рублей, в то время как по итогам 2016-го он составлял около 1,7 млн. рублей.

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Народный избранник по-прежнему владеет двумя земельными участками общей площадью около 16 соток и жилым домом площадью 169 кв. метров.

Кроме того, в пользовании у него находится две квартиры общей площадью около 147 кв. метров.

Согласно декларации, супруга Николая Котова, как и в 2016 году, никакого дохода не получила.

Вместе с тем в дополнение к объектам недвижимости — двум квартирам площадью почти 68 и 64 кв. метра, последняя из которых находится в общей совместной собственности, и двум гаражам общей площадью почти 39 кв. метров — добавился автомобиль «Kia Rio».

Помимо этого, в пользовании жены депутата находятся два земельных участка общей площадью почти 39 кв. метров.

У несовершеннолетней дочери объектов недвижимости в собственности не числится, но у нее в пользовании находится две квартиры общей площадью около 132 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.