Годовой доход депутата Александра Васильева составил около 972 тыс. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции ЛДПР Александра Васильева, который был избран по партийному списку и исполняет полномочия заместителя председателя комитета по экономической политике на постоянной профессиональной основе, составил за 2018 год около 972 тыс. рублей.

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Если ранее объектов недвижимости и транспортных средств в собственности у Александра Васильева не было, то сейчас ему принадлежит автомобиль «Audi Q7».

Согласно представленным данным, супруга народного избранника какого-либо дохода не получила. Она владеет 1/3 доли квартиры площадью 67 кв. метров.

У несовершеннолетнего ребенка депутата дохода и собственности нет.

Доход Александра Васильева за 2017 год составлял около 698 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.