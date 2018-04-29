Годовой доход депутата Александра Васильева составил около 698 тыс. рублей Политика

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции ЛДПР Александра Васильева, который был избран по партийному списку и теперь исполняет полномочия заместителя председателя комитета по экономической политике на постоянной профессиональной основе, составил за 2017 год около 698 тыс. рублей.

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Объектов недвижимости и транспортных средств в собственности у него нет.

Жена Александра Васильева получила за 12 месяцев доход в размере чуть более 10 тыс. рублей. Ей принадлежит треть доли квартиры площадью 67 кв. метров.

В пользовании у обоих супругов, а также их несовершеннолетнего сына находится квартира площадью 67,1 кв. метра.

Кроме того, в пользовании у ребенка имеется еще одна квартира площадью 67 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.