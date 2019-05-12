Годовой доход депутата Валерия Плахуты превысил 963 тыс. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции «Справедливая Россия» Валерия Плахуты, избранного по партийному списку, который на профессиональной постоянной основе исполняет полномочия заместителя председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике, составил за 2018 год более 963 тыс. рублей.

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Если ранее у него в собственности числилось лишь полдоли квартиры площадью 68,5 кв. метра, то теперь какие-либо объекты движимого или недвижимого имущества отсутствуют.

Данных о супруге депутата в декларации за 2018 год также нет.

Валерий Плахута является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». За трудовую и общественную деятельность награжден почетной грамотой губернатора.

Доход Валерия Плахуты за 2017 год составлял чуть более 408 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.