Годовой доход депутата Валерия Плахуты составил более 408 тыс. рублей Политика

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, главы фракции «Справедливая Россия» Валерия Плахуты, избранного по партийному списку, который прошлой осенью освободил пост директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» и теперь на профессиональной постоянной основе исполняет полномочия заместителя председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике, составил за 2017 год более 408 тыс. рублей.

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У него в собственности имеется лишь полдоли квартиры площадью 68,5 кв. метра.

Доход супруги Валерия Плахуты более чем вдвое превышает заработок мужа — около 938 тыс. рублей.

Ей принадлежит квартира площадью 30,5 кв. метра. Также у жены депутата в пользовании имеется квартира площадью 68,5 кв. метра.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.