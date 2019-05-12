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Годовой доход депутата Вадима Боринштейна составил более 643 тыс. рублей

18:40 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №12, члена фракции «Единая Россия» Вадима Боринштейна, который является генеральным директором АО «Пензгорстройзаказчик», составил за 2018 год более 643 тыс. рублей.

Годовой доход депутата Вадима Боринштейна составил более 643 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник владеет земельным участком площадью примерно 7,5 соток, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, 1/2 доли квартиры площадью 142,5 кв. метра и зданием площадью более 45 кв. метров.

Супруга Вадима Боринштейна получила доход в размере более 52 млн. рублей.

Ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 6 соток, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, квартира площадью почти 118 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью 142,5 кв. метра, нежилое здание площадью 362,5 кв. метра, гараж площадью более 20 кв. метров, два нежилых помещения общей площадью около 46 кв. метров, а также два автомобиля — «Porsche Cayenne S» и «Range Rover».

Вадим Боринштейн избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» и почетной грамотой верхней палаты российского парламента.

Доход Вадима Боринштейна за 2017 год составлял более 754 тыс. рублей, за 2016 — около 924 тыс. рублей, за 2015 — почти 2,2 млн. рублей, за 2014 — примерно 875 тыс. рублей, за 2013 — около 885 тыс. рублей, за 2012 — более 691 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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