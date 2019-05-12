Годовой доход депутата Вадима Боринштейна составил более 643 тыс. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №12, члена фракции «Единая Россия» Вадима Боринштейна, который является генеральным директором АО «Пензгорстройзаказчик», составил за 2018 год более 643 тыс. рублей.

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Народный избранник владеет земельным участком площадью примерно 7,5 соток, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, 1/2 доли квартиры площадью 142,5 кв. метра и зданием площадью более 45 кв. метров.

Супруга Вадима Боринштейна получила доход в размере более 52 млн. рублей.

Ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 6 соток, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, квартира площадью почти 118 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью 142,5 кв. метра, нежилое здание площадью 362,5 кв. метра, гараж площадью более 20 кв. метров, два нежилых помещения общей площадью около 46 кв. метров, а также два автомобиля — «Porsche Cayenne S» и «Range Rover».

Вадим Боринштейн избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» и почетной грамотой верхней палаты российского парламента.

Доход Вадима Боринштейна за 2017 год составлял более 754 тыс. рублей, за 2016 — около 924 тыс. рублей, за 2015 — почти 2,2 млн. рублей, за 2014 — примерно 875 тыс. рублей, за 2013 — около 885 тыс. рублей, за 2012 — более 691 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.