Очередное заседание пензенского правительства состоится 21 мая Политика

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Пять вопросов включено в повестку очередного заседания правительства Пензенской области, которое состоится в предстоящий вторник, 21 мая.

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Согласно анонсу, сначала собравшиеся обсудят итоги и перспективы развития туризма на территории Пензенской области. В качестве докладчика выступит глава Минкультуры региона Татьяна Курдова.

Затем врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев представит актуальные данные о государственном жилищном надзоре и лицензионном контроле в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

После этого планируется рассмотреть вопрос об основных направлениях реализации лесного плана Пензенской области на 2019–2028 годы. Докладчиком значится глава Минлесхоза региона Александр Москвин.

Четвертым вопросом заявлено подведение итогов отопительного сезона 2018–2019 годов и подготовке к предстоящему. Доклад представит начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В завершение заседания в центре внимания чиновников окажутся промежуточные итоги реализации региональных проектов по направлению «Здравоохранение». Свежие данные озвучит врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова.