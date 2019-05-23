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Нарушения выявлены при проверке справок о доходах в пензенском Минздраве

15:49 | 23.05.2019 | Политика

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области выявили 44 нарушения при представлении сведений о доходах, недвижимом имуществе и банковских счетах государственными гражданскими служащими регионального министерства здравоохранения и руководителями подведомственных ему учреждений.

Нарушения выявлены при проверке справок о доходах в пензенском Минздраве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Руководителями учреждений здравоохранения представлены неполные сведения о доходах своих супругов, в том числе полученных от частных медицинских организаций, недостоверные сведения о недвижимом имуществе, об участии супругов в управлении коммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере оказания медицинских услуг. Многочисленные нарушения выявлены при предоставлении руководителями учреждений сведений о банковских счетах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, 17 нарушений допустили государственные гражданские служащие министерства при предоставлении сведений о доходах, в их числе — недостоверные данные о недвижимом имуществе, полученных доходах, банковских счетах.

«Кроме того, недостоверность сведений о доходах выявлена у министра здравоохранения Пензенской области [Владимира Стрючкова, освободившего эту должность 29 апреля] и его заместителей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с этим 26 апреля 2019 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова внесла представление губернатору Ивану Белозерцеву, а 16 мая — исполняющему обязанности министра здравоохранения Оксане Чижовой.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнила представитель ведомства.

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