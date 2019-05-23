Информация о задержании экс-министра Стрючкова пока не находит официального подтверждения Криминал

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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Старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяна Махницкая не подтвердила, но и не опровергла распространенные СМИ сведения.

В свою очередь старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова сообщила ИА «PenzaNews», что пока не располагает соответствующими данными.

Оперативно связаться для получения комментария с начальником отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольгой Евдокимовой не удалось.

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1 мая 2019 года пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.