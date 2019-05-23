EN
19:30:23 Четверг, 23 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Информация о задержании экс-министра Стрючкова пока не находит официального подтверждения

14:50 | 23.05.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Информация о задержании экс-министра Стрючкова пока не находит официального подтверждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Татьяна Махницкая не подтвердила, но и не опровергла распространенные СМИ сведения.

В свою очередь старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова сообщила ИА «PenzaNews», что пока не располагает соответствующими данными.

Оперативно связаться для получения комментария с начальником отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольгой Евдокимовой не удалось.

Читайте также

После публикации СМИ с сайта пензенского правительства удалили данные о Стрючкове

1 мая 2019 года пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе к 8,5 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца В Заречном на строительство храма пожертвовали более 19 млн. рублей
В Кузнецке почтили память воина-мученика Евгения Родионова В Пензе в следующем году намечено благоустроить сквер Дружбы
Из-за неосторожности водителя без света остались более 1 тыс. жителей Мокшанского района Нарушения выявлены при проверке справок о доходах в пензенском Минздраве
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама