В Пензенской области усилят контроль за использованием чиновниками служебного транспорта Политика

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал усилить контроль за использованием чиновниками служебного транспорта.

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«Использование служебных автомобилей — на жесточайший контроль», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 27 мая.

Иван Белозерцев поставил задачу проанализировать ситуацию со служебным автотранспортом за период с начала 2019 года.

Он напомнил, что в случае необходимости использования машины в субботу или воскресенье сотрудники ведомств должны оформлять соответствующее письменное обращение.

«А всегда исключения из правил», — констатировал глава региона, подчеркнув при этом, что «должны все выполнять свои обязанности добросовестно, чтобы был порядок».