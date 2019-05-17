В Пензе в предварительном голосовании «Единой России» примут участие 156 человек Политика

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. 156 человек из 169 ранее зарегистрированных претендентов допущены до предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе реготделения партии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По собственному желанию от участия отказались руководитель обособленного подразделения ООО «АПР-Сити/ТВД» Александр Синев и воспитатель детского сада №10 Пензы Елизавета Емелина.

Кроме того, из гонки выбыли 11 человек, не прошедших два тура дебатов, являющихся обязательным условием допуска до голосования, а именно: инженер ООО «Пласт» Евгений Бородин, педагог станции юных техников №1 Владислав Журавлев, замдиректора школы №66 Наталья Машина, индивидуальный предприниматель Олег Синьгин, электросварщик ООО «РСБ» Рустам Катькаев, заместитель заведующей филиала №1 «Метелица» детсада №71 Екатерина Кривошеина, ведущий экономист АО «НИИФИ» Мария Кульгускина, учитель-логопед детсада №149 Екатерина Расторгуева, учитель лицея архитектуры и дизайна №3 Юлия Тихоненко, замначальника производственно-диспетчерского отдела ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Роман Панфилов и временно неработающий Виктор Чистов.

Все они были зарегистрированы либо по одномандатному избирательному округу, либо по территориальной группе партийного списка.

Из 156 допущенных кандидатов семеро идут на голосование и по округу, и по списку. Таким образом, изначально были зарегистрированы 169 человек, подавших в общей сложности 176 заявлений. Теперь на 156 оставшихся претендентов приходится 163 заявления.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22, 24-го — 20, 26-го — восемь, 30-го — двое.



Прием документов от желающих попробовать свои силы завершился 30 апреля.

Предварительное голосование состоится в воскресенье, 26 мая.