В Пензе в рамках праймериз «Единой России» открыто 50 счетных участков Политика

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. 50 счетных участков открыто в Пензе для предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты городской думы седьмого созыва от «Единой России» в 8.00 воскресенья, 26 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, они будут работать до 20.00.

Найти свой участок жителям предлагается на сайте предварительного голосования.

Вместе с тем в специальной форме, размещенной на главной странице интернет-ресурса, выбрать в качестве региона поиска Пензенскую область невозможно.

Фото: Pg.er.ru

В выпадающем списке доступны лишь следующие варианты: Алтайский край, Амурская, Брянская, Волгоградская, Вологодская области, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калининградская, Калужская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Костромская области, Краснодарский край, Курганская, Московская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Новосибирская, Орловская области, Приморский край, республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская области, Удмуртия, Хабаровский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округа.

Вместе с тем Пенза упоминается на карте, изображенной ниже. Однако при нажатии на название города вновь предлагается выбрать регион из списка, в котором Пензенская область отсутствует.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22, 24-го — 20, 26-го — восемь, 30-го — двое. Таким образом, всего было зарегистрировано 169 претендентов, которые в общей сложности подали 176 заявлений на участие в голосовании по одномандатному избирательному округу или по территориальной группе партийного списка.



По собственному желанию от участия отказались руководитель обособленного подразделения ООО «АПР-Сити/ТВД» Александр Синев и воспитатель детского сада №10 Пензы Елизавета Емелина. Кроме того, из гонки выбыли 11 человек, не прошедших два тура дебатов, являющихся обязательным условием допуска до голосования.

В итоге до предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» были допущены 156 человек, подавших в общей сложности 163 заявления — семеро идут на голосование и по округу, и по списку.