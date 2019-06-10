Иван Белозерцев представил Алексея Качана в должности главы пензенского Минтруда Политика

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев представил в новой должности главу регионального Минтруда Алексея Качана, занявшего этот пост после увольнения Евгения Трошина по собственному желанию.

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«Распоряжением губернатора Пензенской области от 29 мая 2019 года на должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области назначен Качан Алексей Андреевич. […] До этого работал заместителем министра экономического развития Пензенской области. Имеет опыт работы в социальной сфере — в областном военкомате возглавлял много лет центр пенсионной и социальной защиты», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

Иван Белозерцев пояснил министру, что теперь ему предстоит разобраться в действующих программах и во всех нюансах работы.

«У меня нет сомнений в том, что Вы с задачей справитесь», — добавил губернатор.

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Качан Алексей Андреевич родился 31 октября 1979 года в Ярославле.

В 2001 году окончил Военный финансово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит».

В 2008 году получил диплом Пензенского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

С 1996 по 2018 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С января по май 2019 года занимал должность первого заместителя министра экономики Пензенской области.

29 мая назначен на должность министра труда, социальной защиты и демографии региона, с 3 июня приступил к работе в новой должности.