На открытие пензенского завода пригласят Мутко, Якушева и Бравермана Политика

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил направить письма с приглашениями на открытие совместного производства компании Simem и комбината «Бетониум» федеральным чиновникам и руководителям организаций, которые оказали поддержку при создании завода.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предприятие готово. [Подумайте,] кого пригласить из федеральных министров, зампредов, может быть, других руководителей, которые принимали участие в сопровождении этого проекта и выделяли федеральные средства или [оказывали] любую другую поддержку. Для нас это очень важно, потому что не должны мы жить одним днем: они в этом участвовали, оказывали нам помощь. Мы проект реализовали, поэтому мы обязаны пригласить их на открытие, а приедут или не приедут, есть возможность или нет — это другой вопрос», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

Читайте также

Пензенский губернатор назвал предприятия, которые будут открыты в 2019 году

Иван Белозерцев отметил, что письмо будет направлено генеральному директору АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александру Браверману.

«Я ему звонил, просил у него поддержки финансовой, он поддержал. Я с ним разговаривал на форуме [ПМЭФ]. Он говорит: «Дайте мне письмо. Когда будете открывать, я готов приехать», — сказал глава региона.

Также он поручил пригласить на открытие этого завода заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева.

Иван Белозерцев поручил первому зампреду правительства Пензенской области Андрею Лузгину создать таблицу с объектами, которые будут введены в эксплуатацию в 2019 году, с указанием федеральных министров, которых нужно пригласить.