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Пензенский губернатор назвал предприятия, которые будут открыты в 2019 году

19:52 | 30.04.2019 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал предприятия, которые планируется открыть в 2019 году.

Пензенский губернатор назвал предприятия, которые будут открыты в 2019 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в Кузнецке готовится к запуску производство поролона, которое станет самым большим в России в том числе за счет того, что оборудование, ранее работавшее на небольших площадках в разных регионах, свезено в Пензенскую область.

«Есть импортные линии», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Пензенской области, генерального директора ОАО «Маяк» Владимира Вдонина о планах по запуску новых заводов, прозвучавший в ходе 20-й очередной сессии во вторник, 30 апреля.

Глава региона добавил, что в июне намечено приступить к выращиванию грибов на территории индустриального парка «Сердобский».

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«Стоимость проекта уже более 2 млрд. рублей», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что в конце мая – начале июня будет открыт завод крупнопанельного домостроения, возведенный примерно за два года и оснащенный итальянской линией.

«Он уже готов», — сказал он.

Иван Белозерцев также упомянул о готовящемся официальном открытии площадки по созданию родительского стада индейки в Никольском районе.

«В Пензенском районе мы планируем в этом году открыть две площадки по выращиванию свинопоголовья на 40–42 тыс. голов каждая», — добавил руководитель региона.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в июне заработает завод в Белинском районе, который был обновлен при участии компании Hochland.

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