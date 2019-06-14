Глава Пензы подарил карты округов депутатам, которые вновь будут баллотироваться в гордуму Политика

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Глава Пензы Николай Тактаров подарил действующим депутатам гордумы, планирующим участвовать в выборах 8 сентября 2019 года, карты избирательных округов, новая схема которых была утверждена в феврале.

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Он пояснил, что соответствующая идея пришла ему после беседы с депутатом от фракции «Единая Россия» Юрием Крячко, который попросил наглядно представить информацию о границах определенного округа.

«Ко мне один из коллег пришел, [...] это Юрий Александрович Крячко, и, по сути дела, потребовал «выдать ему округ», который я ему «передаю по наследству», но с изменениями — он был №21, будет 16-й, прирос территориально. Сделали мы ему такой вариант — четыре [листа] А4, склеенные, […] округ выделили. Потом мысль работает: думаю, а почему бы не сделать это всем, кто идет дальше из действующего состава? Таковых 20 человек. Прикинули, нарисовали, нашлась организация, [...] нашлись люди, которые взялись за это, нашлись финансы», — сказал Николай Тактаров в ходе 58-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 14 июня.

Глава Пензы отметил, что карты получились разными по размеру, так как сами округа тоже имеют разную площадь.

После этого Николай Тактаров вручил карту округа №1 Алексею Савичеву (фракция «Единая Россия»), №2 — Олегу Шаляпину (КПРФ), №4 — Жиганше Туктарову (ЛДПР), №5 — Александру Стрельникову («Единая Россия»), №7 — Михаилу Шленчику («Единая Россия»), №8 — Александру Трутневу (КПРФ), №9 — Игорю Костину («Единая Россия»), №10 — Юрию Зиновьеву («Единая Россия»), №11 — Алексею Шуварину («Единая Россия»), №12 — Владимиру Мутовкину («Единая Россия»), №13 — Алексею Рогонову («Единая Россия»), №15 — Юрию Прошкину («Единая Россия»), №16 — Юрию Крячко («Единая Россия»), №17 — Сергею Лисоволу («Единая Россия»), №18 — Ивану Краснову («Единая Россия»), №19 — Валерию Савельеву («Единая Россия»), №21 — Андрею Сучкову («Единая Россия»), №22 — Денису Желиховскому («Единая Россия»), №25 — Борису Панину («Единая Россия»).

Кроме того, карта округа №20 подготовлена для члена фракции «Единая Россия» Романа Петрухина, который отсутствовал на сессии.

Заместитель главы города Иван Краснов от лица народных избранников поблагодарил Николая Тактарова за сюрприз.

Также он анонсировал переиздание в августе книги, посвященной городской думе, которую планируется подарить всем действующим депутатам.