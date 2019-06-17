Уволен замглавы администрации Заречного Сергей Воронянский Политика

Заречный, 17 июня 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Заречного Пензенской области по вопросам архитектуры и градостроительства Сергей Воронянский уволен с муниципальной службы с 6 июня по результатам прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что занимавший должность муниципальной службы заместитель главы администрации города Заречного по вопросам архитектуры и градостроительства в нарушение требований федерального закона одновременно являлся генеральным директором и соучредителем коммерческой организации», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с этим главе Заречного Олегу Климанову было внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, результатом рассмотрения которого стало освобождение Сергея Воронянского от занимаемой должности.

«Кроме того, виновное должностное лицо сектора муниципальной службы и кадров администрации города привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметила Светлана Артамонова.