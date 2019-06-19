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Лидин поблагодарил Белозерцева за мужество во время урегулирования конфликта в Чемодановке

11:22 | 19.06.2019 | Политика

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил роль губернатора Ивана Белозерцева в урегулировании конфликта в Чемодановке и поблагодарил его за мужественные поступки.

Лидин поблагодарил Белозерцева за мужество во время урегулирования конфликта в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На самом деле ситуация была сложная, но благодаря личному участию губернатора удалось локализовать и не дать возможность расшириться этому конфликту. Мы с Дмитрием Михайловичем [Каденковым, главным федеральным инспектором по Пензенской области] были рядом с губернатором», — сказал Валерий Лидин в ходе 21-й очередной сессии регионального парламента в среду, 19 июня.

По его мнению, благодаря беседе Ивана Белозерцева с жителями села и проведенной разъяснительной работе вместе с правоохранительными структурами «удалось предотвратить дальнейшее расширение конфликта».

«Спасибо, Иван Александрович, за Ваши мужественные поступки, которые были в период этого конфликта», — добавил спикер Заксобрания области.

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