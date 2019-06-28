В Пензе выявлены недостоверные сведения в справках о доходах семи работников УМИ Политика

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Работники прокуратуры Ленинского района Пензы выявили недостоверные сведения о полученных доходах, объектах недвижимого имущества и участии в коммерческих организациях, представленные сотрудниками управления муниципального имущества (УМИ) мэрии в отношении себя и членов своей семьи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что по выявленным фактам было внесено представление главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Приняты меры к устранению нарушений. Семеро муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.