Вице-спикер Заксобрания Космачев написал заявление о досрочном прекращении полномочий Политика

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Избранный по единому округу в составе региональной группы №10 депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Космачев написал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий вице-спикера, которые он осуществляет с 26 сентября 2017 года на профессиональной постоянной основе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве причины Вячеслав Космачев указал переход на другую работу.

По имеющейся информации, заявление поступило в региональный парламент в минувшую пятницу, 28 июня. В тот же день председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин внес на рассмотрение депутатов проект соответствующего постановления.

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«Прекратить досрочно полномочия заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Космачева Вячеслава Владимировича, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе, 2 июля 2019 года на основании его личного заявления», — говорится в проекте документа.

Когда именно планируется принять данное постановление, на сайте регионального парламента не уточняется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 27 июня стало известно, что Вячеслав Космачев займет пост главного врача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко. Должность стала вакантной после назначения Александра Никишина министром здравоохранения региона.