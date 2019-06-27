Никишин назначен министром, Космачев станет главврачом областной больницы Политика

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о назначении министром здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, который на протяжении последних двух лет возглавлял больницу имени Н.Н. Бурденко.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он приступит к работе в новой должности в предстоящую пятницу, 28 июня.

Пост главного врача пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко займет Вячеслав Космачев, который на профессиональной постоянной основе осуществляет полномочия заместителя председателя Законодательного собрания региона.

В разные годы он возглавлял башмаковскую центральную районную больницу, пензенскую городскую больницу имени Н.А. Семашко, клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Г.А. Захарьина и областной центр медицинской профилактики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июня стало известно о том, что губернатор Иван Белозерцев предложил главврачу пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александру Никишину занять должность министра здравоохранения региона.

Она стала вакантной после увольнения Владимира Стрючкова, который 24 мая был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела об изнасиловании.