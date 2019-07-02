Полномочия вице-спикера Заксобрания Вячеслава Космачева прекращены досрочно Политика

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Полномочия заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Вячеслава Космачева, которые он осуществлял с 26 сентября 2017 года на профессиональной постоянной основе, прекращены досрочно. Соответствующее решение принято в ходе 22-й внеочередной сессии, которая состоялась на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 2 июля во время перерыва при проведении первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России».

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Обращаясь к собравшимся, председатель Заксобрания Пензенской области, секретарь реготделения партии Валерий Лидин поблагодарил депутатов, которые оперативно откликнулись. На сессии, о которой стало известно незадолго до ее проведения, смог присутствовать 21 человек.

Он напомнил, что Вячеславу Космачеву была предложена должность главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

«При этом Вячеслав Владимирович остается депутатом Законодательного собрания Пензенской области», — уточнил спикер.

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Когда слово было предоставлено Вячеславу Космачеву, он в первую очередь поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева за предложение возглавить учреждение здравоохранения, а также депутатов — за совместную работу.

«Глубоко убежден в том, что, независимо от места работы, мы все вместе будем трудиться в одной команде — на благо [...] жителей Пензенской области», — сказал Вячеслав Космачев.

В свою очередь Валерий Лидин назвал его кандидатуру на пост главврача больницы очень достойной.

В итоге досрочное прекращение полномочий присутствовавшие на сессии депутаты поддержали, проголосовав «за» поднятием руки. При этом сам Вячеслав Космачев этого сначала не сделал. Когда коллеги в шутку обратили на это внимание, он поднял обе.

Согласно объявленным результатам, решение принято единогласно.