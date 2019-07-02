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В Пензе внеочередную сессию Заксобрания проведут после конференции «Единой России»

10:49 | 02.07.2019 | Политика

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. 22-я внеочередная сессия Законодательного собрания Пензенской области пройдет 2 июля на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова после окончания XXVIII конференции регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты городской думы седьмого созыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального парламента утром во вторник.

В Пензе внеочередную сессию Заксобрания проведут после конференции «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в повестке значится только один вопрос — о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслава Космачева, которые он осуществляет на профессиональной постоянной основе.

«Докладчиком выступит председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 27 июня стало известно, что Вячеслав Космачев займет пост главного врача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

Должность стала вакантной после назначения Александра Никишина министром здравоохранения региона.

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