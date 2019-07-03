Пензенский губернатор прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме Политика

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прибыл в Нижний Новгород для участия во II ежегодном федеральном форуме «Производительность 360».

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«Запланировано посещение промышленных и социальных объектов. Обсуждение вопросов реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и итогов работы по нацпроекту», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Нахожусь в г. Нижний Новгород, где сегодня проходит Федеральный форум «Производительность 360». Запланировано посещение промышленных и социальных объектов.

Обсуждение вопросов реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и итогов работы по нацпроекту. pic.twitter.com/RXfnJs0RgC — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 3, 2019

Ежегодный федеральный форум «Производительность 360» представляет собой площадку для обсуждения актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации соответствующего национального проекта.

Его основная цель — аккумулирование и тиражирование лучших практик в области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.