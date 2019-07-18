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Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию на форуме регионов России и Белоруссии

12:22 | 18.07.2019 | Политика

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Санкт-Петербург, 18 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил делегацию субъекта федерации на VI форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге в четверг, 18 июля.

Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию на форуме регионов России и Белоруссии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Говоря о значении форума, он отметил, что мероприятие дает регионам стран возможность расширить существующие партнерские связи и наладить новые.

«Республика Беларусь — важный партнер Пензенской области. На долю Беларуси приходится более 12% пензенского экспорта. По итогам 2018 года наш товарооборот вырос почти на треть и составил 57,6 млн. долларов, в том числе экспорт — на 24%», — прокомментировал глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также в мероприятии принимают участие председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

VI форум регионов России и Белоруссии проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля. Его темой стали межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух государств.

Программой предусмотрены встречи с руководителями регионов стран, заседание национальных деловых советов, подписание соглашений о сотрудничестве между субъектами России и Белоруссии.

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