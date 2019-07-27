КПРФ предложила созвать внеочередную сессию гордумы Пензы из-за повышения цен на проезд Политика

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Фракция КПРФ в Пензенской городской думе, в которую входят два человека — Олег Шаляпин и Александр Трутнев, предложила созвать внеочередную сессию для обсуждения проблем, связанных с повышением цен на проезд в общественном транспорте и организацией его работы.

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«В связи с повышением стоимости проезда в городском общественном транспорте на ряде маршрутов, обслуживаемых частными транспортными компаниями, и нарастающей в связи с этим социальной напряженностью в городе Пензе просим Вас в соответствии с п. 10 ст. 2 регламента Пензенской городской думы созвать внеочередную сессию думы с постановкой следующего вопроса: «О проблемах организации общественного транспорта в городе Пензе», — говорится в обращении на имя главы города Николая Тактарова, датированном 26 июля.

Комментируя позицию коммунистов по данному вопросу, Олег Шаляпин подчеркнул, что повышение стоимости проезда «существенно отражается на горожанах, прежде всего на социально незащищенных слоях населения».

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«Состав городской думы изменится в сентябре, но депутаты этого созыва не должны снимать с себя ответственности за происходящее», — цитирует народного избранника пресс-служба обкома КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 июля 2019 года сразу несколько частных перевозчиков увеличили стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах в Пензе. В их числе — ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Автокомбинат» и индивидуальный предприниматель Лада Румянцева. В общей сложности повышение затронуло 36 маршрутов. Проезд стал стоить 23 или 27 рублей.

Затем о намерении увеличить стоимость проезда на 11 маршрутах с 29 июля и 5 августа заявили ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», однако позже эти компании отказались от ранее намеченных планов.