Синенков покидает пост начальника департамента информполитики и СМИ Пензенской области Политика

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олег Синенков покидает занимаемый пост. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, Олег Синенков увольняется по собственному желанию.

«Эту должность с 9 августа будет занимать Екатерина Шнайдер. Благодарю Олега Николаевича за работу, Екатерине Васильевне — удачи на этом сложном поприще», — написал Иван Белозерцев в своем «Твиттере».

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Олег Синенков, который также возглавляет первомайское местное отделение «Единой России», занимает пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области с января 2018 года.

Эта должность стала вакантной после увольнения Евгения Сиротского, который в настоящее время является главным технологом предвыборных кампаний пензенского регионального отделения «Единой России».

Екатерина Шнайдер ранее также работала в реготделении партии, где выполняла функции пресс-секретаря. В октябре 2015 года она переехала в Москву.