Рубцов прокомментировал создание ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс», которое решено создать в Пензенской области, объединит телевидение, радио, информационные агентства, газеты, а также рекламные и другие структуры. Об этом сообщил генеральный директор ТРК «Экспресс» Виктор Рубцов, возглавивший телерадиокомпанию менее месяца назад по предложению губернатора Ивана Белозерцева.

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«Не без гордости и с удовольствием информирую, что решением правительства Пензенской области создан государственный медиахолдинг «Экспресс». Холдинг будет объединять разные структуры и подразделения (телевидение, радио, информационные агентства, газеты, аналитические и экспертные группы, рекламные структуры и прочие), работа которых нацелена на информирование жителей Пензенской области о событиях в губернии», — написал он на своей странице в Facebook, комментируя соответствующее постановление регионального правительства от 5 августа 2019 года.

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Виктор Рубцов назвал эту дату днем рождения «новой организации, нового подхода, нового дела в сфере медиапространства Пензенской области».

«Меня радует и тот факт, что в данном случае Пензенская область является одним из передовиков в Российской Федерации. Приятно осознавать, что губернатор области Иван Александрович Белозерцев не только понимает важность формирования информационной политики на территории региона, но и всячески поддерживает это направление, помогает действующим медиаресурсам, не давая им погибнуть в волнах коммерциализации всего и вся!» — добавил руководитель «Экспресса».