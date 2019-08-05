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Рубцов прокомментировал создание ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс»

19:29 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Медиахолдинг «Экспресс», которое решено создать в Пензенской области, объединит телевидение, радио, информационные агентства, газеты, а также рекламные и другие структуры. Об этом сообщил генеральный директор ТРК «Экспресс» Виктор Рубцов, возглавивший телерадиокомпанию менее месяца назад по предложению губернатора Ивана Белозерцева.

Рубцов прокомментировал создание ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не без гордости и с удовольствием информирую, что решением правительства Пензенской области создан государственный медиахолдинг «Экспресс». Холдинг будет объединять разные структуры и подразделения (телевидение, радио, информационные агентства, газеты, аналитические и экспертные группы, рекламные структуры и прочие), работа которых нацелена на информирование жителей Пензенской области о событиях в губернии», — написал он на своей странице в Facebook, комментируя соответствующее постановление регионального правительства от 5 августа 2019 года.

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Виктор Рубцов назвал эту дату днем рождения «новой организации, нового подхода, нового дела в сфере медиапространства Пензенской области».

«Меня радует и тот факт, что в данном случае Пензенская область является одним из передовиков в Российской Федерации. Приятно осознавать, что губернатор области Иван Александрович Белозерцев не только понимает важность формирования информационной политики на территории региона, но и всячески поддерживает это направление, помогает действующим медиаресурсам, не давая им погибнуть в волнах коммерциализации всего и вся!» — добавил руководитель «Экспресса».

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