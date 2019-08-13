Белозерцев поздравил Кувайцева с высокой наградой
Печать
Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил главу администрации Пензы Виктора Кувайцева с высокой наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой мэр удостоен в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь», — написал глава региона в своем «Твиттере» во вторник, 13 августа.
В свою очередь Виктор Кувайцев поблагодарил Ивана Белозерцева за поздравление.
«Спасибо! Это высокая оценка совместного труда всей команды. Будем работать дальше на благо наших жителей», — отметил мэр Пензы.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в соответствии с указом президента России №373 от 9 августа 2019 года.
Согласно тексту документа, Виктор Кувайцев отмечен госнаградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.