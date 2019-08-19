Белозерцев недоволен подходом пензенских чиновников к решению проблемы дольщиков Политика

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг критике подход региональных и муниципальных чиновников к решению проблемы обманутых дольщиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Недовольство руководителя субъекта федерации вызвало отсутствие заметных результатов в части исполнения поручений, которые он дал в ходе выездного совещания по вопросу достройки домов в минувший четверг, 15 августа.

«Сегодня в половине восьмого встречаюсь здесь, на работе, [с теми] кому я дал поручения в присутствии участников совещания. [Заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию] Семенову — не нужно, [главе регионального Минстроя Александру] Гришаеву — не надо, [главе администрации Пензы Виктору] Кувайцеву — не надо, [вице-мэру Магомеду] Агамагомедову — не надо искать решение, а решение какое — я сказал. В чем дело? Надо дорабатывать», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 19 августа.

Он пояснил, что на данный момент ключевым вопросом является поиск источников финансирования работ по завершению проблемных объектов.

Читайте также

Пензенский губернатор возмущен тем, что его поручения не исполняются

«Все в сторонке, все чистенькие. Как только деньги, финансы направляешь, еще проекты сделаешь и посопровождаешь, еще настаиваешь на том, чтобы подрядные организации были добросовестные, рядом постоять все горазды. Как только сложности, так сразу в сторонку, лишь бы не зацепило», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев фактически упрекнул подчиненных в неспособности самостоятельно находить выход из непростых ситуаций. По его словам, они «когда в стену упираются, тогда бегут к губернатору».

Говоря о решении проблемы обманутых дольщиков, Иван Белозерцев выразил мнение, что это «вопрос города».

«Вообще все перетянули в область. Давайте занимайтесь», — сказал он, обращаясь к исполняющему обязанности мэра Пензы Сергею Волкову.