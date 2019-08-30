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На последнюю сессию пензенской гордумы VI созыва явились не все депутаты

11:14 | 30.08.2019 | Политика

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. 26 депутатов из 30-ти явились на 60-ю очередную сессию Пензенской городской думы, которая стала последней для шестого созыва представительного органа муниципального образования. Об этом сообщил глава города Николай Тактаров.

На последнюю сессию пензенской гордумы VI созыва явились не все депутаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спасибо всем, кто присутствует. На последней сессии все проявили и ответственность, и уважение — и к себе, и к думе, к нашим гостям участвующим. Спасибо», — сказал он, открывая сессию.

Николай Тактаров добавил, что «остальные отсутствуют по уважительным причинам».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 сентября 2014 года были избраны 35 депутатов Пензенской городской думы шестого созыва. 32 мандата получили представители «Единой России». В 1-м и 11-м округах победили коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев, а в 5-м — самовыдвиженец Жиганша Туктаров, который при этом является членом ЛДПР.

26 апреля 2017 года были досрочно прекращены полномочия депутатов Сергея Седова (округ №3), Бориса Дрякина (округ №21) и Андрея Сакмаева (округ №28). Они написали соответствующие заявления в связи с представлением неполных и недостоверных сведений о доходах за 2015 год. На дополнительных выборах в гордуму 10 сентября победили кандидаты от «Единой России»: Олег Ратников (округ №3), Николай Тактаров (округ №21) и Андрей Долов (округ №28).

31 августа 2018 года были досрочно прекращены полномочия еще двух депутатов-единороссов: Георгия Тюрина (округ №23), который на тот момент длительное время находился под стражей, а примерно через три недели был приговорен к 4,5 годам колонии за покушение на мошенничество; а также Василия Журавлева (округ №7).

22 февраля 2019 года были досрочно прекращены полномочия Олега Ратникова (округ №3), Андрея Долова (округ №28) и Александра Пичугина (округ №34).

В итоге к концу срока работы гордумы шестого созыва пять округов остались без депутатов: №3, №7, №23, №28 и №34.

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