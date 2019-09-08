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Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39%

18:40 | 08.09.2019 | Политика

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на 18.00 воскресенья, 8 сентября, составила 38,7%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в количественном выражении это 400 тыс. 541 человек.

«Явка по городу Пензе составила 25,9%. Проголосовали 104 тыс. 509 избирателей», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка избирателей в Пензенской области по данным на 15.00 составляла 29,9%, в Пензе — 20,8%; на полдень — 18,8% и 13%; на 10.00 — 8,9% и 7,4% соответственно.

Выборы, которые проходят в регионе 8 сентября, будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

Всего в Пензенской области в списках избирателей значатся 1 млн. 33 тыс. 559 человек.

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