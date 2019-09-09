Камнев назвал политику «Единой России» основой успеха КПРФ на выборах в гордуму Пензы Политика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Политика «Единой России» стала основой успеха КПРФ на выборах в Пензе, по результатам которых коммунистам удалось увеличить свое представительство в городской думе в шесть раз. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Мы начали избирательную кампанию еще год назад, [...] мы работали с нашими сторонниками, с нашими избирателями. Я думаю, что это дало результат. Ну и как основа этого успеха — это политика, которую проводит «Единая Россия», начиная с пенсионной реформы, повышения налогов и так далее. [...] Люди, конечно, с этими реформами не согласны и высказали по этому поводу свое мнение», — сказал собеседник агентства, комментируя итоги единого дня голосования.

Георгий Камнев отметил, что КПРФ в Пензенской области укрепила свои позиции.

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«У нас есть депутат и в городе Заречном, и в городе Кузнецке, и в районах Пензенской области тоже у нас избрались депутаты. По городу Пензе мы существенно улучшили наш результат: у нас раньше было два депутата, теперь стало 12», — уточнил он.

По словам Георгия Камнева, который возглавлял список КПРФ на выборах в пензенскую гордуму седьмого созыва, он намерен отказаться от мандата, поскольку является депутатом областного Законодательного собрания.

Лидер пензенских коммунистов добавил, что судьба этого и еще двух мандатов будет решена в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно предварительным данным, по итогам выборов в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, которые 8 сентября впервые прошли по смешанной системе, 19 мандатов из 35 получит «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.

