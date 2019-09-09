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Камнев назвал политику «Единой России» основой успеха КПРФ на выборах в гордуму Пензы

16:05 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Политика «Единой России» стала основой успеха КПРФ на выборах в Пензе, по результатам которых коммунистам удалось увеличить свое представительство в городской думе в шесть раз. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

Камнев назвал политику «Единой России» основой успеха КПРФ на выборах в гордуму Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы начали избирательную кампанию еще год назад, [...] мы работали с нашими сторонниками, с нашими избирателями. Я думаю, что это дало результат. Ну и как основа этого успеха — это политика, которую проводит «Единая Россия», начиная с пенсионной реформы, повышения налогов и так далее. [...] Люди, конечно, с этими реформами не согласны и высказали по этому поводу свое мнение», — сказал собеседник агентства, комментируя итоги единого дня голосования.

Георгий Камнев отметил, что КПРФ в Пензенской области укрепила свои позиции.

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«У нас есть депутат и в городе Заречном, и в городе Кузнецке, и в районах Пензенской области тоже у нас избрались депутаты. По городу Пензе мы существенно улучшили наш результат: у нас раньше было два депутата, теперь стало 12», — уточнил он.

По словам Георгия Камнева, который возглавлял список КПРФ на выборах в пензенскую гордуму седьмого созыва, он намерен отказаться от мандата, поскольку является депутатом областного Законодательного собрания.

Лидер пензенских коммунистов добавил, что судьба этого и еще двух мандатов будет решена в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно предварительным данным, по итогам выборов в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, которые 8 сентября впервые прошли по смешанной системе, 19 мандатов из 35 получит «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.

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