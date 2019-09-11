Коммунисты определились, кто будет представлять КПРФ в гордуме Пензы Политика

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Бюро областного комитета Коммунистической партии России определило судьбу двух мандатов депутатов Пензенской городской думы после того, как избранные в седьмой созыв по единому округу депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев и директор школы №58 Дмитрий Филяев приняли решение отказаться от них.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данные мандаты получат кандидаты, набравшие в своем округе наибольшее количество голосов за КПРФ.

Это доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации» Пензенского государственного университета Оксана Милаева, которая представляла Компартию России в округе №20, где за КПРФ был отдан 1 тыс. 661 голос; а также юрист ООО «Пензенский юридический центр» Илья Селиванов, который шел кандидатом по округу №18 — там партию поддержали 1 тыс. 549 избирателей.

Кроме того, по списку в гордуму прошел 19-летний заместитель заведующего общим отделом пензенского обкома КПРФ Александр Рогожкин. 10 сентября избирком Пензы признал его избранным по единому округу депутатом.

Помимо этого, девять кандидатов от Коммунистической партии России одержали победу в одномандатных округах.

В их числе — помощник депутата Госдумы РФ Тамары Плетневой Олег Шаляпин, начальник автосервиса на СТО при АЗС №16 ООО «Нефтегазкомплект» Андрей Жданников, гендиректор ООО «ПК «Октябрьский» Павел Орлов, председатель ТОС «Золотая Заря» Сергей Лукичев, председатель правления ТСЖ «Петровский» и помощник депутата Заксобрания Алексея Петрова Андрей Цесарев, коммерческий директор ООО «ТП «Снежок» Александр Трутнев, замруководителя по строительной части ООО «Зим Энтерпрайз» Виктор Хомец, секретарь ленинского районного комитета КПРФ Александр Смирнов и технический директор ООО «Мелисса-2000» Алексей Иванов.