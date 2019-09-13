Мутовкин избран руководителем фракции «Единая Россия» в гордуме Пензы Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Временно неработающий Владимир Мутовкин избран руководителем фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе седьмого созыва.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его кандидатура была поддержана в ходе организационного собрания фракции, которое состоялось сразу после окончания второго этапа XXVIII конференции пензенского реготделения «Единой России» в центре культуры и досуга в пятницу, 13 сентября.

Избрать Владимира Мутовкина главой фракции предложил председатель президиума областной коллегии адвокатов «Советник» Алексей Шуварин. В свою очередь директор ООО «АлексСтрой» Алексей Савичев выдвинул кандидатуру индивидуального предпринимателя Игоря Костина.

В ходе тайного голосования кандидатуру Владимира Мутовкина поддержали 11 депутатов от «Единой России» из 14, принявших участие в собрании; Игоря Костина — трое.

После этого Владимир Мутовкин поставил вопрос об избрании замглавы фракции и предложил две кандидатуры: заместителя генерального директора ООО «Согласие-2000» Юрия Зиновьева и руководителя ООО «Ветерок» Алексея Чикиримова.

В результате голоса в их поддержку распределились следующим образом: 10 и 4 соответственно.

В завершение организационного собрания Владимир Мутовкин сообщил, что утром в понедельник, 16 сентября, перед началом первой сессии гордумы членам фракции предстоит обсудить повестку.

Читайте также

Владимир Мутовкин выдвинут кандидатом на пост главы Пензы от «Единой России»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва состоялись в единый день голосования, 8 сентября.

«Единая Россия» получила в гордуме большинство — 19 мандатов из 35.

По единому округу от партии избраны Виктор Кувайцев, Мария Львова-Белова, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова.

В одномандатных округах победу одержали Алексей Савичев, Игорь Костин, Юрий Зиновьев, Алексей Шуварин, Владимир Мутовкин, Алексей Рогонов, Николай Кузяков, Юрий Крячко, Иван Краснов, Валерий Савельев, Роман Петрухин, Андрей Сучков, Денис Желиховский, Алексей Чикиримов и Борис Панин.