Определена новая дата первой сессии гордумы Пензы Политика

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Первая сессия Пензенской городской думы седьмого созыва, которая изначально была назначена на 16 сентября, а затем отложена на неопределенный срок, состоится в предстоящую пятницу, 20-го числа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принял организационный комитет, собравшийся на очередной заседание после того, как избирательная комиссия Пензы приняла постановление об установлении общих результатов выборов.

Читайте также

Избирком Пензы принял постановление об установлении общих результатов выборов в гордуму

Согласно сведениям, размещенным на сайте представительного органа, состав оргкомитета, в который по регламенту включается каждый третий депутат по алфавитному списку, после окончательного распределения мандатов претерпел изменения.

Свои места в нем сохранили Денис Желиховский, Иван Краснов, Николай Кузяков, Елена Мещерякова, Александр Рогожкин, Алексей Савичев, Виктор Хомец и Петр Чугай.

Из состава оргкомитета выбыли Алексей Иванов, Борис Панин и Александр Трутнев. При этом в него вошли Ольга Изранова, Павел Орлов и Андрей Сучков.

Список депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в алфавитном порядке:

1. Акимов Дмитрий Александрович

2. Жданников Андрей Михайлович

3. Желиховский Денис Олегович

4. Зиновьев Юрий Александрович

5. Иванов Алексей Анатольевич

6. Изранова Ольга Валерьевна

7. Коломыцева Людмила Викторовна

8. Костин Игорь Викторович

9. Краснов Иван Витальевич

10. Крячко Юрий Александрович

11. Кувайцев Виктор Николаевич

12. Кузяков Николай Иванович

13. Куликов Павел Владимирович

14. Лукичев Сергей Константинович

15. Мещерякова Елена Павловна

16. Милаева Оксана Всеволодовна

17. Мутовкин Владимир Борисович

18. Орлов Павел Викторович

19. Панин Борис Александрович

20. Петрухин Роман Николаевич

21. Рогожкин Александр Дмитриевич

22. Рогонов Алексей Васильевич

23. Савельев Валерий Петрович

24. Савичев Алексей Валерьевич

25. Селиванов Илья Валентинович

26. Смирнов Александр Владимирович

27. Сучков Андрей Александрович

28. Трутнев Александр Васильевич

29. Туктаров Жиганша Зейнятуллович

30. Хомец Виктор Александрович

31. Цесарев Андрей Игоревич

32. Чикиримов Алексей Анатольевич

33. Чугай Петр Прокофьевич

34. Шаляпин Олег Васильевич

35. Шуварин Алексей Николаевич