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Первая сессия гордумы Пензы отложена на неопределенный срок

09:38 | 15.09.2019 | Политика

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Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Первая сессия Пензенской городской думы седьмого созыва отложена на неопределенный срок.

Первая сессия гордумы Пензы отложена на неопределенный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены оргкомитета, сформированного для ее подготовки и созыва из состава вновь избранных депутатов, в ходе состоявшегося накануне заседания отменили ранее принятое решение о проведении сессии в предстоящий понедельник, 16 сентября.

Как сообщается на сайте гордумы, на заседании присутствовали члены оргкомитета Денис Желиховский, Алексей Иванов, Иван Краснов, Елена Мещерякова, Александр Рогожкин, Алексей Савичев, Александр Трутнев и Виктор Хомец.

Причины, по которым первая сессия отложена, а также новая дата ее проведения не уточняются.

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В пресс-службе пензенской гордумы затруднились пояснить, как принятое оргкомитетом решение соотносится с п. 5 ст. 20 устава Пензы, согласно которому первая сессия проводится на пятый день со дня избрания не менее двух третей установленного числа депутатов, а если он приходится на выходной, то заседание переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Оперативно связаться с представителями юридического отдела гордумы для получения комментария не удалось.

8 сентября 2019 года состоялись выборы в Пензенскую городскую думу седьмого созыва. Они прошли по смешанной системе.

В итоге 19 мандатов из 35 получила «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и самовыдвиженец Жиганша Туктаров, являющийся членом Либерально-демократической партии России.

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