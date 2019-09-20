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Сергей Волков назначен исполняющим обязанности мэра Пензы

12:10 | 20.09.2019 | Политика

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков назначен исполняющим обязанности мэра.

Сергей Волков назначен исполняющим обязанности мэра Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение принято в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва в пятницу, 20 сентября, в связи с прекращением полномочий Виктора Кувайцева, который занимал пост мэра с декабря 2015 года, а 8 сентября 2019-го был избран депутатом.

Докладчиком по данному вопросу выступил Алексей Шуварин.

Он пояснил, что исполнять обязанности мэра необходимо до назначения главы администрации Пензы по результатам конкурса, который будет объявлен в ближайшее время.

После этого состоялось голосование по вопросу назначения Сергея Волкова. «За» высказались 29 депутатов, 5 были против.

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