Сергей Волков назначен исполняющим обязанности мэра Пензы Политика

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков назначен исполняющим обязанности мэра.

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Соответствующее решение принято в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва в пятницу, 20 сентября, в связи с прекращением полномочий Виктора Кувайцева, который занимал пост мэра с декабря 2015 года, а 8 сентября 2019-го был избран депутатом.

Докладчиком по данному вопросу выступил Алексей Шуварин.

Он пояснил, что исполнять обязанности мэра необходимо до назначения главы администрации Пензы по результатам конкурса, который будет объявлен в ближайшее время.

После этого состоялось голосование по вопросу назначения Сергея Волкова. «За» высказались 29 депутатов, 5 были против.