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Названы пятеро претендентов на пост мэра Пензы

16:51 | 16.10.2019 | Политика

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Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Пять человек — депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев, пенсионер Юрий Вобликов, первый заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин, вице-мэр Пензы Денис Леонтьев и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин — подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Пензы по состоянию на 16.00 среды, 16 октября. Об этом журналистам сообщил глава города Владимир Мутовкин, который также является председателем конкурсной комиссии.

Названы пятеро претендентов на пост мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Люди все известные вам», — отметил он.

Владимир Мутовкин пояснил, что 17 октября состоится заседание конкурсной комиссии, которая проверит комплект поданных претендентами документов, а также их соответствие возрастному цензу — от 30 до 65 лет.

«Завтра заседание без участия кандидатов», — уточнил глава города.

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По его словам, комиссия должна принять решение относительно допуска того или иного претендента к конкурсу, который состоится в понедельник, 21 октября.

Владимир Мутовкин добавил, что в этот день кандидаты будут оцениваться в соответствии с определенными критериями, среди которых — навыки в сфере государственного и муниципального управления, умение анализировать, мыслить системно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени, а также другие.

«Окончательная точка у нас будет поставлена 25-го числа», — сказал глава города, сообщив, что на эту дату назначена сессия, в ходе которой кандидатам предстоит выступить со своими программами развития Пензы перед депутатами и ответить на вопросы, после чего состоится избрание мэра тайным голосованием.

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