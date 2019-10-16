Названы пятеро претендентов на пост мэра Пензы Политика

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Пять человек — депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев, пенсионер Юрий Вобликов, первый заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин, вице-мэр Пензы Денис Леонтьев и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин — подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Пензы по состоянию на 16.00 среды, 16 октября. Об этом журналистам сообщил глава города Владимир Мутовкин, который также является председателем конкурсной комиссии.

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«Люди все известные вам», — отметил он.

Владимир Мутовкин пояснил, что 17 октября состоится заседание конкурсной комиссии, которая проверит комплект поданных претендентами документов, а также их соответствие возрастному цензу — от 30 до 65 лет.

«Завтра заседание без участия кандидатов», — уточнил глава города.

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По его словам, комиссия должна принять решение относительно допуска того или иного претендента к конкурсу, который состоится в понедельник, 21 октября.

Владимир Мутовкин добавил, что в этот день кандидаты будут оцениваться в соответствии с определенными критериями, среди которых — навыки в сфере государственного и муниципального управления, умение анализировать, мыслить системно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени, а также другие.

«Окончательная точка у нас будет поставлена 25-го числа», — сказал глава города, сообщив, что на эту дату назначена сессия, в ходе которой кандидатам предстоит выступить со своими программами развития Пензы перед депутатами и ответить на вопросы, после чего состоится избрание мэра тайным голосованием.