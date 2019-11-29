Полномочия Виктора Кувайцева как депутата гордумы Пензы прекращены досрочно Политика

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Полномочия депутата Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» Виктора Кувайцева, который после избрания в представительный орган занял должность первого заместителя председателя регионального правительства, считаются прекращенными с 28 октября.

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В связи с тем, что Виктор Кувайцев написал заявление об отставке по собственному желанию в соответствии с п. 3.2 ст. 20 устава Пензы, вопрос о досрочном прекращении полномочий был рассмотрен в ходе 5-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 29 ноября.

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы городской думы Елена Саморукова, «за» проголосовали 29 депутатов, один воздержался.

После этого было принято решение об исключении единоросса из состава двух постоянных комиссий — по бюджету и экономике, а также по безопасности и городскому хозяйству.

При этом сам Виктор Кувайцев на сессии не присутствовал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев возглавлял список «Единой России» на выборах в пензенскую гордуму седьмого созыва, состоявшихся 8 сентября 2019 года.

«Единая Россия» получила в гордуме Пензы большинство — 19 мандатов из 35.

По единому округу от партии были избраны Виктор Кувайцев, Мария Львова-Белова, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова.

В одномандатных округах победу одержали Алексей Савичев, Игорь Костин, Юрий Зиновьев, Алексей Шуварин, Владимир Мутовкин, Алексей Рогонов, Николай Кузяков, Юрий Крячко, Иван Краснов, Валерий Савельев, Роман Петрухин, Андрей Сучков, Денис Желиховский, Алексей Чикиримов и Борис Панин.

После того, как Мария Львова-Белова и еще 14 человек отказались от мандата депутата, он перешел к Ольге Израновой.