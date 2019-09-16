Мандат депутата перешел к Израновой после отказа от него 15 человек, включая Львову-Белову Политика

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Ольга Изранова получила мандат депутата Пензенской городской думы седьмого созыва после того, как вслед за Марией Львовой-Беловой от него отказались еще 14 человек. Такие данные озвучила председатель избирательной комиссии Пензы Ольга Сорокина на заседании, состоявшемся утром в понедельник, 16 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что в число избранных депутатов по единому округу от «Единой России» вошли четыре человека: Виктор Кувайцев, Мария Львова-Белова, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова.

Ольга Сорокина добавила, что от Марии Львовой-Беловой поступило заявление об отказе, после чего вакантный депутатский мандат был передан кандидату №2 в территориальной группе №4 Ларисе Казаковой, которая также не пожелала войти в состав гордумы.

По словам главы горизбиркома, затем последовала череда отказов от мандата, который в соответствии с установленным порядком передавался по очереди следующим кандидатам: Льву Мельникову и Ольге Земцовой (№3 и №4 в территориальной группе №4); Ивану Атяшкину, Галине Асеевой и Илье Молянову (№3, №4 и №5 в территориальной группе №5), Олегу Куроедову, Максиму Федоровскому, Екатерине Аксеновой и Михаилу Шахову (№2, №3, №4 и №5 в территориальной группе №3), Вячеславу Космачеву, Марине Осиповой, Виктору Ульянову и Владимиру Миронову (№2, №3, №4 и №5 в территориальной группе №2).

Читайте также

Избирком Пензы принял постановление об установлении общих результатов выборов в гордуму

«Таким образом, депутатский мандат был передан зарегистрированному кандидату в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутых пензенским региональным отделением партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Израновой Ольге Валерьевне, которая стояла под номером 2 в территориальной группе №1», — сказала Ольга Сорокина.

Председатель избиркома также уточнила, что избранный по единому округу от КПРФ Георгий Камнев отказался от мандата, который в итоге был передан Евгению Галкину (№5 в территориальной группе №2), но он его не принял, в результате в гордуму прошла Оксана Милаева (№1 в территориальной группе №4); еще один мандат после отказа Дмитрия Филяева получил Илья Селиванов (№4 в территориальной группе №4).

Ольга Сорокина сообщила, что избранный депутатом от ЛДПР Владимир Жириновский написал заявление об отказе от мандата, который передан Павлу Куликову; аналогичная ситуация произошла с мандатом «Справедливой России» — после отказа Валерия Плахуты его получила Людмила Коломыцева.