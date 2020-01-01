EN
12:48:42 Среда, 4 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Валерий Лидин в Саратове проведет заседание Ассоциации законодателей Поволжья

10:45 | 04.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Очередное заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа пройдет под председательством координатора совещательного органа, спикера Заксобрания Пензенской области Валерия Лидина в Саратове в предстоящий четверг, 5 декабря.

Валерий Лидин в Саратове проведет заседание Ассоциации законодателей Поволжья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в ходе визита в город представители ассоциации осмотрят проспект имени С.М. Кирова, бульвар Героев Отечества, а также жилые комплексы «На Большой Горной» и «Победа», достройка которых велась в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

В повестку заседания включены два основных вопроса — о законодательном обеспечении решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права оказались нарушены, а также о защите природных объектов.

Кроме того, будет утвержден план работы на 2020 год.

Помимо этого, планируется подписать ряд соглашений.

Загрузка...
Читайте также
Кузнецкой библиотеке подарена книга «Огнеборцы Поволжья» Утин и Дерябин оценили укомплектованность аварийных бригад «Т Плюс» в Пензе
В Сердобске 1 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица» В Пензе ночью снег убирали около 80 единиц техники — мэрия
В Сердобске женщина ударила знакомого топором по голове Более 5 тыс. пензенских выпускников напишут итоговое сочинение
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама