Валерий Лидин в Саратове проведет заседание Ассоциации законодателей Поволжья Политика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Очередное заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа пройдет под председательством координатора совещательного органа, спикера Заксобрания Пензенской области Валерия Лидина в Саратове в предстоящий четверг, 5 декабря.

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Ожидается, что в ходе визита в город представители ассоциации осмотрят проспект имени С.М. Кирова, бульвар Героев Отечества, а также жилые комплексы «На Большой Горной» и «Победа», достройка которых велась в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

В повестку заседания включены два основных вопроса — о законодательном обеспечении решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права оказались нарушены, а также о защите природных объектов.

Кроме того, будет утвержден план работы на 2020 год.

Помимо этого, планируется подписать ряд соглашений.