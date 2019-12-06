Депутат предложил сократить финансирование администраций районов Пензы на 50% Политика

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы по округу №8 Александр Трутнев, входящий во фракцию КПРФ, предложил на 50% сократить финансирование администраций всех четырех районов города — Октябрьского, Железнодорожного, Ленинского и Первомайского — в 2020 году.

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«Экономия бюджета — 72,5 млн. рублей», — отметил он в ходе совместного заседания постоянных комиссий гордумы, на котором рассматривался вопрос о проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

По мнению коммуниста, данные денежные средства целесообразно направить на освещение улиц, капитальный ремонт детских садов и школ, а также выполнение наказов избирателей.

Первым на это предложение отреагировал глава города, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин.

«То есть Вы предлагаете тех людей, которые работают, сократить и выгнать на улицу, если я правильно понял, да?» — поинтересовался он у коммуниста.

В свою очередь Александр Трутнев пояснил, что выступает за оптимизацию.

«Предлагаете оптимизировать и выгнать на улицу 50% сотрудников администраций?» — задал Владимир Мутовкин уточняющий вопрос, на который получил утвердительный ответ.

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С предложением коммуниста категорически не согласилась депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации Октябрьского района Пензы.

«Многие выступающие здесь за сокращение районных администраций недооценивают то, что они делают. На самом деле, оценить это может тот, кто там работал. Поверьте мне, работы там очень много и зачастую там та работа выполняется, которая должна выполняться другими органами, но все спускается в районы», — сказала она.

По словам Людмилы Коломыцевой, необходимо не сокращать, а увеличивать штат сотрудников в администрациях районов города.

По итогам обсуждения поправка Александра Трутнева к проекту бюджета была вынесена на голосование.

Ее поддержали 9 депутатов, 18 высказались против, один воздержался.