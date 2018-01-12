EN
23:41:41 Пятница, 12 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Людмила Коломыцева стала чиновником

18:28 | 12.01.2018 | Политика

Печать

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Людмила Коломыцева, которая ранее неоднократно пробовала себя на политическом поприще — баллотировалась в пензенскую гордуму, Госдуму РФ и Законодательное собрание региона, сначала вступила в «Справедливую Россию» в рамках предвыборной кампании 2016 года, а вскоре после единого дня голосования в 2017-м вышла из партии, назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Пензы.

Людмила Коломыцева стала чиновником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решила попробовать для себя новое поприще», — прокомментировала она ИА «PenzaNews» начало новой вехи в своей карьере.

Читайте также

Коломыцева и эсеры обвинили власти в закрытии их телепрограммы на «Экспрессе»

Людмила Коломыцева уточнила, что приступила к работе в качестве чиновницы в минувший четверг, 11 января.

По ее словам, ей поручено курировать вопросы социально-экономического развития района, работу административной комиссии, а также обращения граждан.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли она свою деятельность в качестве заместителя главного редактора «Новой социальной газеты», Людмила Коломыцева ответила отрицательно, пояснив, что совмещать две должности невозможно.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ Дело завели на жительницу пензенского села за ложь при получении кредита на 3 тыс. рублей
В Пензенской области 1,5 тыс. человек улучшили жилищные условия за счет различных программ Зареченская школа получит грант по итогам конкурса «Люди будущего»
В Пензе 18–20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду Пензенский «Добрый шкаф» подготовил подарок для будущих матерей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver