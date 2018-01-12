Людмила Коломыцева стала чиновником Политика

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Людмила Коломыцева, которая ранее неоднократно пробовала себя на политическом поприще — баллотировалась в пензенскую гордуму, Госдуму РФ и Законодательное собрание региона, сначала вступила в «Справедливую Россию» в рамках предвыборной кампании 2016 года, а вскоре после единого дня голосования в 2017-м вышла из партии, назначена заместителем главы администрации Октябрьского района Пензы.

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«Решила попробовать для себя новое поприще», — прокомментировала она ИА «PenzaNews» начало новой вехи в своей карьере.

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Людмила Коломыцева уточнила, что приступила к работе в качестве чиновницы в минувший четверг, 11 января.

По ее словам, ей поручено курировать вопросы социально-экономического развития района, работу административной комиссии, а также обращения граждан.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли она свою деятельность в качестве заместителя главного редактора «Новой социальной газеты», Людмила Коломыцева ответила отрицательно, пояснив, что совмещать две должности невозможно.