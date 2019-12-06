В Пензе депутаты разошлись во мнениях по поводу расходов на выполнение наказов избирателей Политика

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы разошлись во мнениях относительно суммы, которую необходимо предусмотреть в бюджете города на выполнение наказов избирателей в 2020 году.

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В ходе совместного заседания постоянных комиссий, состоявшегося в пятницу, 6 декабря, руководитель фракции ЛДПР Павел Куликов выразил несогласие с тем, что в проекте главного финансового документа на эти цели предлагается заложить 25 млн. рублей — по 1 млн. рублей на каждый избирательный округ, а для депутатов, избранных по единому округу, средств не предусмотрено.

«У меня возникает вопрос: чем депутаты, прошедшие по избирательному округу, отличаются от депутатов, которые прошли по списку?» — спросил он.

Павел Куликов добавил, что при дефицитном бюджете имеет смысл отказаться от расходов на выполнение наказов избирателей, а сэкономленную сумму распределять в течение года на первоочередные нужды, в частности, в сфере образования.

«Мое предложение — о выделении денежных средств на выполнение наказов избирателей равномерно всем депутатам, соответственно, по 0 млн. рублей», — пояснил глава фракции ЛДПР.

С похожей инициативой выступила депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева, по мнению которой права всех народных избранников должны быть равны.

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«Нет смысла выделять по 1 млн. [рублей] на округ — на 25 округов при 35 депутатах. Этот миллион — это ни туда, ни сюда, как короткое одеяло: как ни тяни, все равно коротко», — отметила она.

По словам Людмилы Коломыцевой, целесообразно направить эти 25 млн. рублей на создание контейнерных площадок, которые затем следует передать в аренду управляющим компаниям.

Еще одну поправку к проекту бюджета внес депутат по округу №23 Алексей Чикиримов, входящий во фракцию «Единая Россия», который высказался за увеличение суммы до 105 млн. рублей — по 3 млн. рублей для каждого народного избранника.

На его взгляд, это возможно за счет увеличения дефицита бюджета.

В ходе заседания каждая из поправок была вынесена на голосование. Ни одну из них большинство присутствовавших в зале депутатов не поддержали.

Планируется, что бюджет Пензы на предстоящий трехлетний период будет принят на ближайшей сессии гордумы.