EN
17:21:44 Вторник, 10 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мандат Кувайцева будет передан студентке Бабыниной

15:41 | 10.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Мандат депутата Пензенской городской думы седьмого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Виктора Кувайцева после его назначения на пост первого заместителя председателя облправительства, планируется передать 21-летней студентке Саратовской государственной юридической академии Кристине Бабыниной.

Мандат Кувайцева будет передан студентке Бабыниной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение предложить ее кандидатуру избирательной комиссии Пензы для замещения вакантного депутатского мандата было принято в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», состоявшегося во вторник, 10 декабря.

Как отметил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, будущее партии за молодежью.

Читайте также

Мандат депутата перешел к Израновой после отказа от него 15 человек, включая Львову-Белову

«Это высокое доверие, это большая ответственность, которые нужно оправдать конкретными делами в реализации тех проектов, которые касаются молодежной среды», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба отделения «Единой России».

Бабынина Кристина Андреевна родилась в Пензе 13 марта 1998 года.

На момент выдвижения кандидатом в депутаты гордумы седьмого созыва была студенткой третьего курса филиала Московского университета имени С.Ю. Витте в Пензе, в партии не состояла.

Впоследствии приняла решение вступить в «Единую Россию».

29 ноября 2019 года Валерий Лидин вручил ей партийный билет в ходе мероприятия в городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского, состоявшегося в преддверии 18-летия партии.

Загрузка...
Читайте также
Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут по графику — вице-мэр В Пензе начинает вещание радио «Вера»
Мэр призвал предупредить появление бесхозяйных сетей в Пензе «Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово
В Пензенской области женщину до смерти забили металлическим табуретом В Пензе годовой план по вводу жилья выполнен на 74% — вице-мэр
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама