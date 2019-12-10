Мандат Кувайцева будет передан студентке Бабыниной Политика

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Мандат депутата Пензенской городской думы седьмого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Виктора Кувайцева после его назначения на пост первого заместителя председателя облправительства, планируется передать 21-летней студентке Саратовской государственной юридической академии Кристине Бабыниной.

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Решение предложить ее кандидатуру избирательной комиссии Пензы для замещения вакантного депутатского мандата было принято в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», состоявшегося во вторник, 10 декабря.

Как отметил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, будущее партии за молодежью.

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«Это высокое доверие, это большая ответственность, которые нужно оправдать конкретными делами в реализации тех проектов, которые касаются молодежной среды», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба отделения «Единой России».

Бабынина Кристина Андреевна родилась в Пензе 13 марта 1998 года.

На момент выдвижения кандидатом в депутаты гордумы седьмого созыва была студенткой третьего курса филиала Московского университета имени С.Ю. Витте в Пензе, в партии не состояла.

Впоследствии приняла решение вступить в «Единую Россию».

29 ноября 2019 года Валерий Лидин вручил ей партийный билет в ходе мероприятия в городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского, состоявшегося в преддверии 18-летия партии.