Аналитики оценили аккаунты Белозерцева и других губернаторов по числу лайков и комментариев Политика

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Специалисты дальневосточного центра социальных инноваций «Черный куб» проанализировали аккаунты всех глав субъектов РФ, в том числе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы выявить среди них наиболее «живые» страницы.

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Принимались во внимание аккаунты руководителей российских регионов в пяти социальных сетях — Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Твиттер» и «Одноклассники».

Замеры проводились в период с 26 по 30 декабря 2019 года. При расчете общей оценки каждой страницы по специальной формуле аналитики учитывали среднее количество комментариев и лайков к последним 10 публикациям. На основе полученных значений было проведено ранжирование глав регионов.

Согласно результатам исследования, самой популярной площадкой для общения губернаторов с населением остается Instagram. Там созданы личные страницы 64 руководителей субъектов РФ.

Наиболее «живой» аккаунт в этой соцсети имеет глава Чечни Рамзан Кадыров, он набрал 35 тыс. 891 балл. Также в числе лидеров отмечены глава Татарстана Рустам Минниханов, получивший 13 тыс. 588 баллов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, у которого 12 тыс. 165 баллов.

Аккаунт Ивана Белозерцева в Instagram с оценкой 1 тыс. 769 баллов в число наиболее «живых» не попал.

В соцсети «ВКонтакте» зарегистрированы личные страницы 41 губернатора. Наиболее успешным по количеству лайков и комментариев стал глава Башкирии Радий Хабиров, у которого 2 тыс. 168 баллов. Также в число лидеров вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (1 тыс. 963 балла) и глава Курской области Роман Старовойт (1 тыс. 203 балла).

Аккаунт Ивана Белозерцева в соцсети «ВКонтакте» с оценкой 133 балла в топ-25 «живых» страниц не вошел.

Третьей по популярности среди губернаторов оказалась соцсеть Facebook, где зарегистрированы 33 руководителя субъектов РФ. По числу лайков и комментариев пользователей отличились губернатор Орловской области Андрей Клычков с оценкой 424 балла, а также глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Крыма Сергей Аксенов, набравшие по 363 балла каждый.

У Ивана Белозерцева официального аккаунта в Facebook нет.

Как отмечают аналитики «Черного куба», в наименьшей степени российские губернаторы используют «Твиттер» и «Одноклассники», где создано 22 и 19 аккаунтов глав регионов соответственно.

Наиболее «живые» страницы в «Твиттере» имеют глава Чечни Рамзан Кадыров — 258 баллов, мэр Москвы Сергей Собянин — 222 балла и глава Крыма Сергей Аксенов — 79 баллов.

Аккаунт Ивана Белозерцева в «Твиттере» получил 14 баллов.

В «Одноклассниках» наилучший результат у губернатора Орловской области Андрея Клычкова — 1 тыс. 103 балла. Второй показатель у главы Тюменской области Александра Моора — 935 баллов.

Аккаунт Ивана Белозерцева в «Одноклассниках» вошел в тройку наиболее «живых» с оценкой 424 балла.