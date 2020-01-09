Аналитики оценили аккаунты Белозерцева и других губернаторов по числу лайков и комментариев

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Специалисты дальневосточного центра социальных инноваций «Черный куб» проанализировали аккаунты всех глав субъектов РФ, в том числе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы выявить среди них наиболее «живые» страницы.
Принимались во внимание аккаунты руководителей российских регионов в пяти социальных сетях — Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Твиттер» и «Одноклассники».
Замеры проводились в период с 26 по 30 декабря 2019 года. При расчете общей оценки каждой страницы по специальной формуле аналитики учитывали среднее количество комментариев и лайков к последним 10 публикациям. На основе полученных значений было проведено ранжирование глав регионов.
Согласно результатам исследования, самой популярной площадкой для общения губернаторов с населением остается Instagram. Там созданы личные страницы 64 руководителей субъектов РФ.
Наиболее «живой» аккаунт в этой соцсети имеет глава Чечни Рамзан Кадыров, он набрал 35 тыс. 891 балл. Также в числе лидеров отмечены глава Татарстана Рустам Минниханов, получивший 13 тыс. 588 баллов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, у которого 12 тыс. 165 баллов.
В соцсети «ВКонтакте» зарегистрированы личные страницы 41 губернатора. Наиболее успешным по количеству лайков и комментариев стал глава Башкирии Радий Хабиров, у которого 2 тыс. 168 баллов. Также в число лидеров вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (1 тыс. 963 балла) и глава Курской области Роман Старовойт (1 тыс. 203 балла).
Третьей по популярности среди губернаторов оказалась соцсеть Facebook, где зарегистрированы 33 руководителя субъектов РФ. По числу лайков и комментариев пользователей отличились губернатор Орловской области Андрей Клычков с оценкой 424 балла, а также глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Крыма Сергей Аксенов, набравшие по 363 балла каждый.
У Ивана Белозерцева официального аккаунта в Facebook нет.
Как отмечают аналитики «Черного куба», в наименьшей степени российские губернаторы используют «Твиттер» и «Одноклассники», где создано 22 и 19 аккаунтов глав регионов соответственно.
Наиболее «живые» страницы в «Твиттере» имеют глава Чечни Рамзан Кадыров — 258 баллов, мэр Москвы Сергей Собянин — 222 балла и глава Крыма Сергей Аксенов — 79 баллов.