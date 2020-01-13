Аналитики отметили разноречивость сигналов о возможной отставке пензенского губернатора Политика

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» отметили разноречивость сигналов о возможной досрочной отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, полномочия которого истекают в сентябре 2020 года.

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«Смена глав Иркутской области [Сергея Левченко] и Еврейской АО [Александра Левинталя] не может не породить дискуссии о дальнейших изменениях. Если вопрос о ротациях в Чувашии, Камчатском крае, Калужской области многие эксперты считают почти предрешенным, то интрига относительно ряда сравнительно малозаметных на политической карте регионов по-прежнему сохраняется. Самыми очевидными примерами являются Костромская, Пензенская и Тамбовская области: сигналы вокруг их руководителей весьма разноречивы, а относительно слабое присутствие территорий в повестке и скромное место в экономике облегчают принятие любого решения — как по сохранению в должности, так и по замене», — говорится в комментарии к рейтингу социально-политической устойчивости регионов за декабрь 2019 года.

В нем поясняется, что также противоречивые ожидания связаны с Краснодарским краем.

«Действующий губернатор Вениамин Кондратьев не наработал себе репутацию политического тяжеловеса, однако однозначных свидетельств в пользу однозначной подготовки его замены тоже пока не поступало», — отмечается в комментарии.

В тексте добавляется, что в преддверии ежегодного послания президента России Владимира Путина в центре внимания оказалась и социальная сфера, в частности, тема доходов населения, которая грозит стать ловушкой для региональных властей, поскольку ощущения населения могут вступать в противоречие с позитивной статистикой и препятствовать получению серьезного политического эффекта.

Согласно рейтингу «Петербургской политики», по итогам декабря Пензенская область включена в число регионов с высокой устойчивостью.

К позитивным событиям аналитики отнесли заселение первых резидентов в арт-поместье «Новые берега», подписание руководителями ряда предприятий декларации о социально-экономическом сотрудничестве, открытие нового корпуса компании «Моторные технологии» и завода по производству картофельного крахмала.

Негативно на позициях региона в рейтинге сказался приговор жителю Пензы Владимиру Алушкину, которому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Также отрицательную роль сыграл тот факт, что Пензенская область, по данным агентства РИА Рейтинг, заняла 70 место среди регионов по уровню зарплат.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.