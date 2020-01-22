Володин поздравил Левина с назначением в аппарат правительства России Политика

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутата от «Справедливой России» Леонида Левина, который был избран от Пензенской области, с назначением на должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

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«Он у нас на протяжении, коллеги, более 8 лет работает в Государственной думе, возглавляет в нашем созыве комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. [...] Давайте, во-первых, поздравим Леонида Леонидовича. С другой стороны, пожелаем ему успехов на новой работе», — сказал спикер в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

Вячеслав Володин уточнил, что среда, 22 января, станет для Леонида Левина последним днем работы в Госдуме.

Он пояснил, что в качестве замглавы аппарата правительства России Леонид Левин будет отвечать за блок вопросов, касающихся, в частности, IT-технологий, цифровой экономики и СМИ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства России.