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Белозерцев в преддверии 75-летия Победы решил разучить на гармони военные песни

09:57 | 13.02.2020 | Политика

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне записал видео для социальных сетей, в котором сообщил о своем намерении разучить на гармони несколько песен к юбилейной дате.

Белозерцев в преддверии 75-летия Победы решил разучить на гармони военные песни

Фото: Instagram.com/ivan_belozercev_penza

«Дорогие друзья, совсем немного времени осталось до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Было бы здорово, чтобы в каждой семье смогли к этой дате разучить песню военных лет и исполнить вместе с семьей. Кто-то может прочитать стихотворение. Это было бы очень здорово. Вот и я решил на этом музыкальном инструменте попробовать разучить две-три песни военных лет и потом вместе с семьей исполнить эти песни в День Великой Победы», — сказал Иван Белозерцев, сидя с тульской гармонью в руках в доме, оформленном в деревенском стиле.

Затем глава региона попытался исполнить песню «Огонек», но в какой-то момент сбился.

«Не все получается», — с сожалением констатировал он.

В продолжение ролика зрителям показаны кадры военной хроники, а завершается он призывом поделиться этим видео с друзьями.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно рассказывал, что, будучи подростком, мечтал о мотоцикле, но вместо него получил в подарок от родителей баян. Позже он также научился играть на гармони.

По словам главы региона, освоить в полной мере нотную грамоту он не смог, поэтому подбирает мелодии на слух.

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